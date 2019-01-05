«Уралочка-НТМК» и «Енисей» добились побед в чемпионате России по волейболу

Девятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги открылся двумя матчами. «Сахалин» на своей площадке проиграл «Уралочке-НТМК» со счётом 1:3 (16:25, 25:15, 23:25, 16:25). В другой встрече «Енисей» дома обыграл «Протон» — 3:0 (25:16, 25:22, 25:13).

Победы позволили красноярскому и южно-сахалинскому клубам подняться на шестое и седьмое места в турнирной таблице соответственно. Команда из Свердловской области — четвёртая. Коллектив из Саратова по-прежнему на последнем, 12-м месте.

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига

Девятый тур



«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (16:25, 25:15, 23:25, 16:25).

«Енисей» (Красноярск) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:16, 25:22, 25:13).