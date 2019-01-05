Казанский «Зенит» и московское «Динамо» одержали победы в ЧР по волейболу

Казанский «Зенит» и московское «Динамо» одержали победу в матчах 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Зенит» в Красноярске в трёх партиях обыграл местный «Енисей» со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:23). Московское «Динамо» на выезде в четырёх партиях одолело уфимский «Урал» со счётом 3:1 (25:17, 25:21, 20:25, 25:18).

Казанский «Зенит», выигравший все 12 матчей национального первенства, возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» с шестью победами в активе занимает седьмое место. «Енисей» — девятый, «Урал» — 12-й.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

12-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (19:25, 22:25, 23:25).

«Урал» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (17:25, 21:25, 25:20, 18:25).