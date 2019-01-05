«Кузбасс» и «Факел» не оставили шансов соперникам в матчах 12-го тура Суперлиги

Кемеровский «Кузбасс» и «Факел» из Нового Уренгоя продолжают борьбу за вторую строчку турнирной таблицы мужской волейбольной Суперлиги. В 12-м туре соревнований оба клуба одержали победу в трёх партиях. «Кузбасс» на выезде выиграл у новокуйбышевской «Новы» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:19), а «Факел» на своей площадке взял верх над командой «Югра-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:0 (25:14, 25:10, 25:23).

«Кузбасс» занимает второе место, опережая «Факел» на 4 очка при равном количестве побед. «Нова» — на 11-м, «Югра-Самотлор» — на 13-м месте.

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12-й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (23:25, 22:25, 19:25).

«Факел» (Новый Уренгой) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:14, 25:10, 25:23).