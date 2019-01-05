Сиденко: Съёмщиков своим планером подкосил «Урал»

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко прокомментировал поражение (1:3) в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с московским «Динамо».

«Продолжается большое количество наших ошибок, сегодня подняли много мячей в защите, но не смогли их добить. Это одна из явных причин поражения. В третьей партии мы с этим справились, контратаки завершались положительно. Ничего страшного, мы это исправим, всё будет хорошо.



Почему не смогли зацепиться в концовке четвёртого сета? Самое обидное, что в концовке уступили на планере. Вышел Съёмщиков и своим планером нас подкосил, мы не смогли принять его подачу, а когда приём был на три метра — не смогли забить, при этом ещё был один эйс. Играли ровно, но провалились на планере.



Мискевич уехал играть за сборную Беларуси отборочные игры. Родион пропустил игру с «Динамо», пропустит матч с «Факелом» и присоединится к нам в Кемерове. В каком состоянии он будет, неизвестно. Женька Рыбаков не то что не испортил картину, он сыграл хорошо, на своём уровне. Было чуть-чуть волнение в атаке, важные мячи не добил, но в целом сыграл неплохо. Ничего страшного, человек не имеет игрового опыта», — приводит слова Сиденко пресс-служба «Урала».