Вербов: в первом туре после Нового года сразу видно, кто хорошо провёл праздники

Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» (3:0) в выездном матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Мы с ребятами долго готовились к этому матчу. Это был первый тур после Нового года, и в этом туре сразу видно, кто хорошо провёл праздники. Нашей команде нужно было и отдохнуть, и к игре подготовиться. У нас было три выходных, что хорошо при таком сумасшедшем графике, и пять тренировок. Я, конечно, доволен сегодняшней победой. Стоит отметить также «Енисей», который сегодня достойно сражался в каждой партии. Это хорошая команда. Довольно давно у нас не было таких игр, с таким серьёзным соперником. Поэтому мы настраивались на матч, знали, что легко не будет. Думаю, с такой игрой у Красноярска есть все шансы попасть в восьмёрку», — приводит слова Вербова пресс-служба красноярского «Енисея».