Травица: во 2-й и 3-й партиях «Енисей» играл на равных с казанским «Зенитом»

Главный тренер красноярского «Енисея» Любомир Травица прокомментировал поражение от казанского «Зенита» (0:3) в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«В целом доволен игрой. Сегодня мы играли хорошо, мне понравилось. Во второй и третьей партиях мы боролись за каждое очко, играли на равных с казанским «Зенитом», проиграли только концовки из-за собственных ошибок», — приводит слова Травицы пресс-служба красноярского «Енисея».

«Енисей» одержал четыре победы в 12 матчах чемпионата России и занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги. В матче 13-го тура 9 января «Енисей» примет на своей площадке кемеровский «Кузбасс», идущий на второй позиции.