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Ушаков: судя по результату, у «Динамо» вообще ничего не получилось

Ушаков: судя по результату, у «Динамо» вообще ничего не получилось
Волейбол / Суперлига женщины

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал поражение от калининградского «Локомотива» (0:3) в домашнем матче девятого тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

«Судя по результату, сегодня у нас вообще ничего не получилось. Из того, что разбирали, ничего не сделали. Сами очень плохо сыграли. Плохо сыграли в атаке. Я не думал о том, «спасти или не спасти игру». Главное, чтобы игроки духом не падали, продолжали бороться. Подбор игроков у Калининграда очень хороший, и они заслуженно идут на первом месте.

Мне кажется, игроки растерялись немножко. Растерялись, не смогли ничего противопоставить и не нашли выхода из этой ситуации. Будем исправляться», — приводит слова Ушакова пресс-служба краснодарского «Динамо».

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