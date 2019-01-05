Красильников/Стояновский и Семёнов/Лешуков вышли в полуфинал этапа МТ в Гааге

Две российские пары Илья Лешуков/Константин Семёнов и Вячеслав Красильников/Олег Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды», который проходит в закрытом помещении в Гааге (Нидерланды).

До 1/8 финала добрались также Тарас Мыськив и Валерий Самодай, но путь в четвертьфинал им преградили бразильцы Педро Сольберг и Бруно Оскар Шмидт, обыгравшие россиян со счётом 2:1 (28:30, 22:20, 15:11).

В четвертьфинале Красильников и Стояновский не заметили действующих чемпионов Европы Андерса Бернтсена Мола и Кристиана Сандли Сёрума, разгромив соперников со счётом 2:0 (21:12, 21:13). А Семёнов и Лешуков обыграли известных поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка со счётом 2:0 (21:18, 21:14).

Одна медаль этапа в Гааге россиянам уже гарантирована, так как в полуфинале 6 января Красильников/Стояновский и Семёнов/Лешуков сыграют друг с другом.