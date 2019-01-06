Брянский: справились за счёт блокирования и командных действий в защите

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу над уфимским «Уралом» (3:1) в выездном матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Игра после Нового года немного нервная получилась. Было три дня перерыва и видно, что команда и игроки постепенно набирают форму. Тем не менее мы справились, в основном за счёт блокирования и командных действий в защите. Нам есть ещё куда развиваться. В ближайшие тренировочные дни мы этим и займёмся», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ.

После 12-го тура «Динамо», одержав 6 побед в 12 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги.

В 13-м туре 9 января бело-голубые на выезде сыграют с «Динамо-ЛО».