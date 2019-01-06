Чижов: пока волейболисткам «Ленинградки» не хватает опыта

Старший тренер «Ленинградки» Сергей Чижов прокомментировал поражение в матче женской Суперлиги с казанским «Динамо». В выездном матче девятого тура соревнований бело-голубые в четырёх партиях обыграли петербургскую команду со счётом 3:1 (14:25, 25:20, 25:15, 25:12).

«Динамо-Казань» на сегодняшний день — вторая команда страны. Очень приличный подбор игроков. На блоке, считаем, она одна из лучших в России. Бороться с ними нашим девчонкам, конечно, тяжело. Нашу команду преследуют травмы — повреждение либеро вы видели.

В первой партии сыграли очень прилично, но пока девчонкам не хватает, скажем так, опыта. В каждой команде свой уровень как по мастерству, подбору игроков, комплектации команды, так и по денежному вопросу. Ближайших соперников — «Сахалин», «Протон» и «Метар» — дома мы обыграли по 3:0. Так что будем идти дальше.

Нас сейчас ждёт сложная выездная серия. Вылетаем в Екатеринбург, оттуда — в Красноярск, затем перелетаем в Одинцово. После «Заречья» возвращаемся домой на два дня. После через Москву летим в Саратов, снова в Санкт-Петербург и в Южно-Сахалинск, где сыграем 27 января. Тяжелейший январь. Думаю, выдержать такую нагрузку мало кому по силам. Но будем стараться.

У нас Анна Куршина получила серьёзную травму до этого, вчера травму получила вторая либеро, сегодня вот у Марии Тисевич с коленом проблемы. Будем максимально решать эту проблему. Планируется, что полетят 12 человек», — цитирует Чижова сайт ВФВ.