Юрина: московское «Динамо» задавило нас исполнительским мастерством лидеров

Старший тренер челябинского клуба «Динамо-Метар» Елена Юрина прокомментировала поражение в матче российской Суперлиги с московским «Динамо». Челябинская команда проиграла москвичам на своей площадке со счётом 0:3 (23:25, 9:25, 17:25).

«С нашей стороны было желание играть, девушки предприняли попытку одолеть соперника. Но мы прекрасно понимаем, что московское «Динамо» — высокорослая и классная команда. Один из лидеров чемпионата. У них мощные нападение и атака, старались пытаться сыграть с высоким блоком соперника. Но в этот раз подвёл приём. А в целом соперник нас задавил исполнительским мастерством своих лидеров», — приводит слова Юриной официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.



В 10-м туре 9 января москвичи примут «Динамо» из Краснодара, а «Динамо-Метар» в гостях сыграет с казанским «Динамо».