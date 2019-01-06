Стояновский: мы с Красильниковым сыграли уже 3 невероятных турнира. Этот лучший

Олег Стояновский, выигравший в паре с Вячеславом Красильниковым этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды», который проходил в закрытом помещении в Гааге (Нидерланды), прокомментировал успех российского дуэта, образованного в конце 2018 года.

В финале Красильников и Стояновский оказались сильнее немецкой пары Клеменс Виклер и Юлиус Толе – 2:0 (21:11, 21:18).

«Это было не очень просто, потому что у немцев очень хорошая подача, а желание выиграть давит на всех. Мы провели три невероятных дня здесь, в Гааге. Теперь в нашем активе уже три невероятных турнира. Этот лучший.

Времени праздновать Рождество сегодня нет, так что не думаю, что нас ждёт большая вечеринка. Впереди у нас первый тренировочный лагерь», — приводит слова Стояновского пресс-служба турнира.

С момента создания пары Красильников и Стояновский сыграли в трёх четырёхзвёздочных турнирах Мирового тура и ни разу не остались без медалей. Но если раньше это были серебро и бронза, то в Гааге – золото.