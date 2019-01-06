Диагональный Яковлев перешёл в «Югру-Самотлор» на правах аренды

Команду «Югра-Самотлор» пополнил 20-летний диагональный Дмитрий Яковлев, который будет выступать в Нижневартовске на правах аренды, сообщает пресс-служба «Самотлора». Уже 7 января игрок приступит к тренировкам. Все технические моменты, позволяющие официально заявить спортсмена, будут улажены в ближайшее время.

В прошлом сезоне Яковлев сыграл за московское «Динамо» 18 матчей и стал бронзовым призёром чемпионата России. Нынешний сезон Яковлев начинал в аренде в болгарском «Нефтохимике». В 2015 году Дмитрий признавался лучшим диагональным чемпионата мира U19, а два года спустя завоевал бронзовую медаль чемпионата планеты U21.

Дмитрий — сын серебряного призёра Олимпийских игр в Сиднее, двукратного обладателя Кубка мира, вице-чемпиона планеты и Европы Романа Яковлева, который теперь работает тренером в новоуренгойском «Факеле».