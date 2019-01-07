Дивиш: на игры с питерским «Зенитом» в ЛЧ соперники выходят как на последний бой

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Лукаш Дивиш в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову прокомментировал победу в матче 12-го тура Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 30:28).

«В Сургуте вообще всегда тяжело играть, но в этом раз мы хорошо атаковали и принимали. Атака вообще была сумасшедшая у нас в этом матче, высочайший процент, так что я бы сказал, что у соперника не было шансов. В концовке, безусловно, пришлось понервничать. Здесь как раз дело в расслабленности, о которой я говорил раньше. Мы потеряли концентрацию и сами себе создали сложности в третьей партии.

Проблема после счёта 2:0 по сетам? Да-да, такое действительно происходит уже не в первый раз. Думаю, что надо поработать дополнительно над этим в тренировочном процессе, провести работу над ошибками, чтобы исключить этот момент. Потому что в играх с соперниками самого высокого класса это приведёт к очень большим сложностям", — сказал Дивиш.

Лукаш также оценил старт команды в Лиге чемпионов. Подопечные Александра Климкина одержали две победы подряд.

«Это хорошо, но надо понимать, что против нас в Лиге чемпионов все соперники выходят как на последний бой. Там ребята стремятся показать себя, чтобы в будущем, возможно, получить приглашение выступать в российской Суперлиге. Они ничего не теряют, а только могут получить. Если в матчах с такими командами чуть-чуть расслабиться, они сразу это почувствуют и накажут. Могут сыграть лучшие игры своей жизни в матче с нами или другими клубами из России», — отметил Дивиш.