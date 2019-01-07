М. Карполь: «Уралочка-НТМК» общую игру найдёт к концу сезона

Главный тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Денис Матвеев и старший тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Михаил Карполь оценили действия подопечных в матче 9-го тура женской Суперлиги. «Уралочка-НТМК» на выезде обыграла «Сахалин» со счётом 3:1 (25:16, 15:25, 25:23, 25:16).

«Мы могли перевернуть игру, но, к сожалению, упустили инициативу. Что в первой, что в четвёртой партии выступали в роли догоняющих, хотя психологически выходили «заряженными». В элементарных моментах допускали ошибки, что привело к небольшому раздраю. Пока мы не можем переигрывать команды на классе», — цитирует Матвеева официальный сайт ВФВ.



«По моему мнению, игра получилась интересная. Мы легко выиграли первую партию, а «Сахалин» легко выиграл вторую. Это показывает, что «Сахалин» может хорошо играть дома. Команда смотрится очень прилично, девчонки прибавляют. Работа с ними проводится хорошая. На Сахалине всегда интересно играть, хорошая публика, хороший зал. Что касается нас, мы свою общую игру найдём к концу сезона», — сказал Карполь.

В турнирной таблице «Сахалин» занимает седьмое место, «Уралочка-НТМК» — пятое.