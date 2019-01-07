Гончарова: мне непонятно, когда говорят, что украинцы ненавидят Россию

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова, являющаяся уроженкой Львовской области, рассказала, как часто бывает на родине, а также пожелала России и Украине жить дружно.

«Часто не удаётся, но летом я стараюсь ездить в Ивано-Франковск, повидать всех: родителей, бабушек, дедушек. Во Львовской области у меня уже никого не осталось. Сестра года три назад ездила во Львовскую область, побывала там, где мы жили. А я пока ещё не доехала туда.

Я знаю, что украинцы – очень добрый народ, они хорошо относятся к русским. Мне непонятно, когда говорят, что они ненавидят Россию. Хотелось бы, чтобы поскорее решились все вопросы между Украиной и Россией, чтобы эти две страны жили дружно. У всех много родственников, друзей по обе стороны границы. Какая-то глупая ситуация сейчас», — цитирует Гончарову «РИА Новости».

В составе сборной России Гончарова стала чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.