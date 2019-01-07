Гончарова — о присвоении футболистам сборной России званий ЗМС: это неправильно

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова рассказала о своём отношении к решению Минспорта РФ присвоить звания заслуженных мастеров спорта всем игрокам футбольной сборной России, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира.

«Молодцы, были интересные игры. Была удивлена, когда футболистам сборной России присвоили звание заслуженных мастеров спорта за попадание в четвертьфинал. Это несправедливо по отношению к другим видам спорта. Я согласна со многими спортсменами из других видов, которые возмущались в тот момент и говорили, что это неправильно. Получается неодинаковое отношение к разным видам спорта. Одним нужно выиграть чемпионат мира или Олимпиаду, чтобы получить это звание, а другим достаточно попасть в четвертьфинал. Выиграть чемпионат мира или Олимпийские игры – это большой труд», — приводит слова Гончаровой «РИА Новости».

В составе сборной России Гончарова стала чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.