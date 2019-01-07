Гончарова: может, когда-то и соглашусь на откровенную съёмку

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова рассказала, как реагирует на предложения принять участие в фотосессиях.

«Съёмки в рекламе предлагали, но я отказываю. Если бы поступило действительно какое-то интересное, прикольное предложение, я бы согласилась. Но мне поступали совсем неинтересные идеи. Однажды мне предложили рекламировать собачий корм. Мне интересна эта идея, у меня есть собака. Но сначала я решила узнать, что это за корм. Оказалось, что он не лучшего качества. А зачем я буду рекламировать его? Я люблю животных, собак, и кто-то мог бы повестись на эту рекламу со мной. Если буду рекламировать корм, то только классный, который полезен для собак.

От откровенных фотосессий я отказывалась. Сначала пусть предложат фотосессию, где я буду красивая в платье, женственная, образ какой-то. Потом, может, когда-то и соглашусь на откровенную съёмку. Не могу сказать, что я противник таких фотосессий. Если и начинать какие-то съёмки, то хочется начать с чего-то красивого и только потом что-то более откровенное», — цитирует Гончарову «РИА Новости».

В составе сборной России Гончарова стала чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

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