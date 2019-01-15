Щербаков: «Кузбасс» помогает детям не последний раз

Блокирующий кемеровского «Кузбасса» Михаил Щербаков прокомментировал участие в благотворительной акции клуба. Игроки поздравили с праздниками ребят из детского дома и вручили им подарки.

«Новый год – это праздник чудес, детский праздник, и нам хотелось именно сейчас поздравить детишек, помочь им развиваться в спорте. Хотим, чтобы они стремились уже во взрослый спорт и достигали результатов. На мой взгляд, ребятам всё понравилось, мы же со своей стороны были рады помочь, и это не первый раз и не последний, когда «Кузбасс» помогает детям», — приводит слова Щербакова официальный сайт клуба.

В 14-м туре российской Суперлиги подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли уфимский «Урал» со счётом 3:0 (25:18, 25:13, 25:19).