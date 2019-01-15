Спиридонов: девушка врезалась в наш автобус. Когда её увозили, она дико кричала

Волейболист казанского «Зенита» Алексей Спиридонов рассказал о ДТП, в которое попал автобус команды в Анкаре (Турция).



«Автобус с нашей командой попал в ДТП в Анкаре, причём мы ехали в сопровождении полиции. Мы ехали по среднему ряду, справа вылетела машина, за рулём была девушка. Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась.



Девушку увезли на скорой помощи в больницу, она дико кричала. Здоровья девушке! А с нами всё в порядке, мы добрались до отеля», – приводит слова Спиридонова «РИА Новости».

Завтра, 16 января, казанский «Зенит» проведёт матч группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Халкбанком». Подопечные Владимира Алекно являются действующими победителями соревнований.



В 1-м туре «Зенит» на своей площадке в трёх сетах обыграл немецкий «Франкфурт», а во 2-м на выезде в четырёх партиях оказался сильнее бельгийского «Кнака».