Диагональный «Белогорья» Баранов перешёл в чешский «Кладно»

Диагональный белгородского «Белогорья» Сергей Баранов продолжит карьеру в чешском «Кладно». В составе этой команды он заменит Давида Конечны, сообщает официальный сайт клуба. Чешский ветеран будет выступать в чемпионате Саудовской Аравии.

Баранов начал сезон в составе «Белогорья», но затем тренерский штаб предпочитал выпускать на площадку самого ценного и результативного игрока Молодёжной лиги прошлого сезона Егора Сиденко.



Сергей с «Белогорьем» дважды выигрывал Лигу чемпионов, становился победителем Кубка ЕКВ, неоднократным чемпионом и обладателем Кубка России. В составе сборной России он стал бронзовым призёром Олимпиады-2004, призёром чемпионата Европы и Мировой лиги, победителем Евролиги.



«Кладно» занимает третье место в чемпионате Чехии, выиграв 10 матчей из 15.