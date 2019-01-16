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Хейнен: в составе питерского «Зенита» по меньшей мере два выдающихся игрока

Хейнен: в составе питерского «Зенита» по меньшей мере два выдающихся игрока
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер немецкого «Фридрихсхафена» Витал Хейнен поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Германии сегодня, 16 января.

«Матч с „Зенитом“ будет непростым. В составе этой команды по меньшей мере два выдающихся игрока. Это Ореол Камехо и, конечно, мой друг Георг Грозер. Он один из лучших диагональных мира. Многое будет зависит от того, как нам удастся контролировать действия Грозера. Я уверен, что он будет невероятно мотивирован в матче со своей бывшей командой. Придаст ему мотивации ещё и то, что я раньше тренировал его в сборной», — цитирует Хейнена официальный сайт ЕКВ.

«Зенит» стартовал в турнире с двух побед. Немецкая команда выиграла один матч из двух.

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