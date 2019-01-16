«Сахалин» в четырёх сетах обыграл «Протон» в 12-м туре женской Суперлиги

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) в стартовом матче 12-го тура женской Суперлиги на своей площадке в четырёх партиях обыграл саратовский «Протон» со счётом 3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:22). Для подопечных Дениса Матвеева это пятая победа в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Команда Юрия Маричева потерпела 12-е поражение.



Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 12-й тур

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:22).



В турнирной таблице «Сахалин» занимает восьмое место, «Протон» — последнее, 12-е.



В 13-м туре чемпионата России «Сахалин» 20 января сыграет с белорусской «Минчанкой». «Протон» встретится с санкт-петербургской «Ленинградкой».



Предварительный этап Суперлиги завершится 24 марта.

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