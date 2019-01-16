Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол /

«Сахалин» в четырёх сетах обыграл «Протон» в 12-м туре женской Суперлиги

«Сахалин» в четырёх сетах обыграл «Протон» в 12-м туре женской Суперлиги
Волейбол / Суперлига женщины

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) в стартовом матче 12-го тура женской Суперлиги на своей площадке в четырёх партиях обыграл саратовский «Протон» со счётом 3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:22). Для подопечных Дениса Матвеева это пятая победа в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Команда Юрия Маричева потерпела 12-е поражение.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 12-й тур
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:22).

В турнирной таблице «Сахалин» занимает восьмое место, «Протон» — последнее, 12-е.

В 13-м туре чемпионата России «Сахалин» 20 января сыграет с белорусской «Минчанкой». «Протон» встретится с санкт-петербургской «Ленинградкой».

Предварительный этап Суперлиги завершится 24 марта.

Красильников: и «Заречье-Одинцово», и «Сахалин» были достойны победы
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент