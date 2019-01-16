Мусэрский: для меня волейбол — не война, а искусство. Я играю, чтобы жить

Олимпийский чемпион 2012 года, российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий в чемпионате Японии за клуб «Сантори Санбёрдз», рассказал об отношении к игре и спорту в целом.

«Я выиграл всё, что хотел. Теперь не знаю, как найти мотивацию двигаться дальше, – сказал однажды мне мой знакомый с печальной и задумчивой миной на лице. – Уже даже в церковь ходил...» Я был в шоке. Сразу даже не нашёл, что ответить… Не потому, что он выиграл всё и всех, а потому, что неужели у тебя цель лишь победа? Победа над соперником? Неужели твой мир и кругозор настолько узок, что дальше побед, наград и материальных благ ты не видишь ничего больше – всё продолжал думать я. Честно сказать, не помню, что именно ответил, но диалога толком не получилось, и человек наверняка даже и не понял (может, до сих пор и не понимает), чего лишён.



Лично для меня волейбол – это в первую очередь огромное удовольствие! Я безумно счастлив стоять на площадке вне зависимости от результата и исхода матча. Для меня это не война, где есть победитель и проигравший. Для меня это — искусство не меньше, чем музыка или, скажем, живопись. Я играю, чтобы жить, а не живу, чтобы играть.



Во-вторых, спорт в целом – это развитие. Развитие физическое и развитие духовное. Развивается твоё тело, закаляется твой характер. И самое интересное, на мой взгляд, нет предела этому развитию.



В-третьих, спорт – это познание себя. Ты всегда работаешь на пределе своих сил и возможностей. Где, как не в профессиональном спорте, когда практически каждый день сталкиваешься с новыми и новыми испытаниями, ты поймёшь, на что способен твой организм и твой характер? Способен ли ты на волевые решения и проявления? Сможешь ли ты играть сегодня? Завтра? Три дня подряд на высоком уровне? Весь турнир? Усталым? Травмированным? Больным?



Лично для меня спорт – это наркотик, от которого невозможно отказаться. Но главное отличие – этот наркотик делает меня лучше изо дня в день!» – написал Мусэрский в своём «инстаграме».

В России Дмитрий Мусэрский выступал за белгородское «Белогорье», с которым выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.