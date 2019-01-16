«Енисей» победил «Динамо-Метар» в женской Суперлиге

Красноярский «Енисей» в матче 12-го тура женской волейбольной Суперлиги в гостях в четырёх партиях обыграл челябинский «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:19).

Для красноярского клуба это седьмая победа в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Челябинская команда потерпела 11-е поражение.

В турнирной таблице «Енисей» занимает пятое место, «Динамо-Метар» — предпоследнее, 11-е.



В 13-м туре чемпионата России «Енисей» 19 января сыграет дома с краснодарским «Динамо». «Динамо-Метар» на следующий день встретится с «Заречьем-Одинцово».



Предварительный этап Суперлиги завершится 24 марта.

Чемпионат России по волейболу среди женщин проводится с 1992 года. Действующим чемпионом является московское «Динамо».