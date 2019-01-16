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«Енисей» победил «Динамо-Метар» в женской Суперлиге

«Енисей» победил «Динамо-Метар» в женской Суперлиге
Волейбол / Суперлига женщины

Красноярский «Енисей» в матче 12-го тура женской волейбольной Суперлиги в гостях в четырёх партиях обыграл челябинский «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:19).

Для красноярского клуба это седьмая победа в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Челябинская команда потерпела 11-е поражение.

Суперлига - предварительный этап (ж). 12-й тур
16 января 2019, среда. 16:30 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
1:3
19:25, 25:23, 22:25, 19:25
Енисей
Красноярск

В турнирной таблице «Енисей» занимает пятое место, «Динамо-Метар» — предпоследнее, 11-е.

В 13-м туре чемпионата России «Енисей» 19 января сыграет дома с краснодарским «Динамо». «Динамо-Метар» на следующий день встретится с «Заречьем-Одинцово».

Предварительный этап Суперлиги завершится 24 марта.

Чемпионат России по волейболу среди женщин проводится с 1992 года. Действующим чемпионом является московское «Динамо».

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