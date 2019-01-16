«Уралочка-НТМК» и «Ленинградка» одержали победы в Суперлиге

В женской Суперлиге по волейболу состоялись два матча.

«Уралочка-НТМК» на выезде в трёх партиях одержала победу над краснодарским «Динамо» — 3:0 (25:18, 25:17, 25:11). Для команды из Свердловской области это 9-я победа в сезоне, краснодарский клуб потерпел 5-е поражение.

«Ленинградка» в гостях в трёх партиях переиграла «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:18, 25:23, 25:15). Петербургская команда одержала 4-ю победу в чемпионате, «Заречье-Одинцово» потерпело 6-е поражение.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 12-й тур

«Динамо» (Краснодар) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 (18:25, 17:25, 11:25)

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (18:25, 23:25, 15:25)

Предварительный этап Суперлиги завершится 24 марта.