Друг волейболиста-самоубийцы: он шёл на крайние меры – занимал, ставил

Игрок волейбольной команды МГТУ Никита Марченко покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Его друг и экс-партнёр по клубу Владислав Дьяков рассказал о содержании предсмертной записки Марченко и выразил уверенность, что причиной страшного решения Марченко стала вовсе не игра на ставках, приведшая Никиту к большим долгам, а решения конкретного человека.

— Полное содержание записки я вам скинуть не могу – это личное. Но там написано: «Прошёл уже месяц, я больше не могу, меня скоро не станет». Он к этому шёл, потому что проиграл большую сумму. Никита зарабатывал, как мог, шёл на крайние меры – занимал, ставил. Но он не был зависим от ставок. Не было такого, чтобы он ставил последние деньги. Но вы поймите, Никита не с жиру бесился, а просто хотел заработать. Он мне звонил и говорил: “Брат, когда я уже не по акции буду покупать продукты? Когда буду нормально жить и нормально питаться?

СМИ написали, что его погубили ставки, что это из-за чемпионата мира по футболу. Брехня. Его погубили безденежье и нищета. Считаю, что в этом виноват владелец клуба МГТУ Юрий Васильевич Нечушкин. Именно он довёл человека до такого состояния. Первый год в клубе были какие-то выплаты, а дальше – ничего", — рассказал Дьяков корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Даниилу Бороздину.

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