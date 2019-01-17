Олимпийский чемпион – о самоубийстве волейболиста: парень увлекался ставками

Олимпийский чемпион Лондона-2012 волейболист Тарас Хтей поддержал владельца команды МГТУ Юрия Нечушкина, которого обвиняют в доведении игрока клуба Никиты Марченко до самоубийства. Напомним, что молодой волейболист выбросился из окна. При этом в предсмертной записке он упомянул хронические невыплаты зарплаты в команде и связанное с этим нищенское существование.

— Знаю Юрия Васильевича лишь с положительной стороны. Это человек, который реализовал меня как спортсмена. Нельзя возлагать всю ответственность на тренера и руководство клуба. Невыплаты в спорте случаются. В стране нестабильная экономическая ситуация, так что могут быть сложности с финансированием, со спонсорами. Наверное, на задержки были причины. В волейболе это нормально. Например, когда я играл в «Одинцово», клуб должен был мне и другим ребятам крупные суммы, многие из которых до сих пор не погашены.

Невыплаты же не значат, что нужно заканчивать жизнь самоубийством. Существуют другие клубы, куда он мог уйти, расторгнув контракт. Чтобы отсудить деньги, есть судебные инстанции. Сейчас нельзя рубить с плеча. Нужно провести расследование и докопаться до истины. В этой ситуации я поддерживаю Нечушкина. Говорят, парень увлекался ставками", — цитирует Хтея корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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