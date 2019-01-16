Питерский «Зенит» обыграл немецкий «Фридрихсхафен» в Лиге чемпионов

В выездном матче третьего тура группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов — 2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в трёх партиях переиграл немецкий «Фридрихсхафен» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 33:31).



В группе С выступают также словенская «Любляна» и французский «Шомон».



Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур



«Фридрихсхафен» (Германия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 0:3 (17:25, 20:25, 31:33)



В четвёртом туре сине-бело-голубые 31 января примут на своей площадке «Любляну».



Ранее в Лиге чемпионов добился победы ещё один представитель России в еврокубках — казанский «Зенит». Волейболисты «Зенита» в гостях в четырёх партиях переиграли турецкий «Халкбанк» со счётом 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:22).

Казанский «Зенит» обыграл турецкий «Халкбанк» в Лиге чемпионов