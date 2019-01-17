Тренер «Сахалина»: 6 поражений подряд морально давили на девочек

Главный тренер «Сахалина» Денис Матвеев прокомментировал победу над «Протоном» в женской Суперлиге. Команда из Южно-Сахалинска на своей площадке переиграла гостей из Саратова со счётом 3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:22).

«Сложный матч. У нас шесть поражений подряд, и это морально давило на девочек. Тяжело было перестроиться. В тайм-аутах старался донести, что не стоит повторять старых ошибок. Некоторым игрокам персонально говорил, что надо сделать в том или ином моменте. Наша команда постоянно играет на адреналине. В самые ответственные моменты она начинает прибавлять и включаться», — цитирует Матвеева сайт ВФВ.

В 13-м туре чемпионата России «Сахалин» 20 января сыграет с белорусской «Минчанкой», а «Протон» встретится с санкт-петербургской «Ленинградкой».