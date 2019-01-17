«Модена», «Скра» и «Трефль Гданьск» победили в третьем туре Лиги чемпионов

16 января состоялось пять матчей группового этапа мужской Лиги чемпионов. В группе A казанский «Зенит» на выезде обыграл турецкий «Халкбанк» со счётом 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:22). Подопечные Владимира Алекно лидируют, одержав три победы. На втором месте — немецкий «Франкфурт» (1 победа, 4 очка), на третьем — бельгийский «Кнак» (1 победа, 3 очка), на четвёртом — «Халкбанк» (1 победа, 2 очка).

В группе B итальянская «Модена» обыграла чешский «Карловарско» — 3:0 (26:24, 25:22, 25:17). «Модена» идёт второй в турнирной таблице — 2 победы. Лидирует ещё один итальянский клуб «Любе Чивитанова» (3 победы). На третьем месте — польская «Закса» (1 победа), на четвёртом — «Карловарско» (0 побед).

В квартете C санкт-петербургский «Зенит» на выезде победил немецкий «Фридрихсхафен» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 33:31). Российский клуб лидирует с тремя победами. На втором месте — французский «Шомон» (2 победы), на третьем — «Фридрихсхафен» (1 победа), на четвёртом — словенская «Любляна» (0 побед).

В группе D польский «Трефль Гданьск» обыграл бельгийский «Гриньярд Маасейк» — 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:22), а немецкий «Берлин» уступил польской «Скре» — 0:3 (21:25, 22:25, 23:25). Лидирует «Трефль Гданьск» (2 победы, сеты 7-4), на втором сете — «Скра» (2 победы, сеты 6-4), на третьем — «Гриньярд Маасейк» (1 победа, сеты 5-6), на четвёртом — «Берлин» (1 победа, сеты 3-7).