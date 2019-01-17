Круглов: у московского «Динамо» ещё есть проблемы

Волейболист московского «Динамо» Павел Круглов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с французским «Туром». Игра состоится в столице России сегодня, 17 января.

«Мы стараемся подготовиться к матчу как можно лучше. В команде ещё есть проблемы, но с каждой тренировкой мы делаем всё, чтобы от них избавиться. Матч с „Туром“ — хорошее испытание для нас в борьбе за второе место в группе. У нас одинаковые показатели, посмотрим, кто заслуживает права быть выше в таблице. Мы очень хотим показать хорошую игру. Надеюсь, болельщики на домашней арене нам помогут», — приводит слова Круглова официальный сайт ЕКВ.

Обе команды одержали по одной победе. Лидирует итальянская «Перуджа», выигравшая три матча кряду.