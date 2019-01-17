Главный тренер «Тура»: надо вернуться из Москвы не с пустыми руками

Главный тренер французского «Тура» Патрик Дюфло поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча состоится в столице России сегодня, 17 января.

«Мы знаем, что из Москвы надо вернуться не с пустыми руками, если хотим оказаться в числе лучших вторых команд. Это наша цель. Именно поэтому данная игра так важна для нас. Конечно, многое будет зависеть и от матчей в других группах.

«Динамо» — типичная российская команда: хорошая готовая физически, мощная, качественно играющая на подаче и блоке. Мы знаем, что у них хорошие игроки, вроде их диагонального или Дика Кооя. Нам нужно провести прекрасный матч, сыграть как можно лучше. Для этого у нас всё есть", — цитирует Дюфло официальный сайт ЕКВ.

Обе команды одержали по одной победе. Лидирует итальянская «Перуджа», выигравшая три матча кряду.

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