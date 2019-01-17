Хейнен: на протяжении двух с половиной сетов мы получали урок волейбола

Главный тренер немецкого «Фридрихсхафена» Витал Хейнен прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 0:3 (17:25, 20:25, 31:33).

«На протяжении двух с половиной сетов мы получали урок волейбола. Россияне показали нам, как нужно играть мощно и умно в одно и то же время. В матче со столь мощной командой, как санкт-петербургский „Зенит“, нужно использовать свои шансы. Мы этого сделать не смогли», — приводит слова Хейнена официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Российский клуб лидирует с тремя победами. На втором месте — французский «Шомон» (2 победы), на третьем — «Фридрихсхафен» (1 победа), на четвёртом — словенская «Любляна» (0 побед).

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