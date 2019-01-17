Маричев: когда играешь через не могу, это и есть профессионализм

Главный тренер «Протона-Саратов» Юрий Маричев прокомментировал поражение в матче 12-го тура российской Суперлиги с «Сахалином» (Южно-Сахалинск) со счётом 1:3 (23:25, 23:25, 26:24, 22:25).



«Игра была равной. Обе команды были настроены на победу. Всё решалось в концовках партий. Кто делал меньше ошибок, тот и выигрывал сет.



Как команда находит в себе силы? Для профессионального спортсмена так и должно быть. Легко играть, когда ты полон сил. А когда ты измотан и через не могу идёшь и играешь, это и есть профессионализм спортсмена», — приводит слова Маричева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице Суперлиги «Сахалин» занимает восьмое место, «Протон» — последнее, 12-е.