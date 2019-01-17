Воронков: важно, что победили казанское «Динамо», и не важно, с каким счётом

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу в матче 12-го тура российской Суперлиги с казанским «Динамо» со счётом 3:2 (21:25, 24:26, 25:22, 25:22, 15:12).



«Матч мы начали тяжело. Во многом это связано с тем, что два наших основных игрока — Юлия Подскальная и Ана Клегер — впервые после паузы вышли на площадку. Да и к тренировкам они приступили совсем недавно. Хорошо, что наши девочки смогли проявить характер, проявили себя как настоящая команда!

Да и болельщики фантастически поддерживали нас. Атмосфера в зале была просто потрясающей. Заводили и нас, и сами заводились. Это помогло добиться успеха. Было единение и внутри коллектива. Очень важно, что мы победили, и не важно, с каким счётом. Ведь впереди нас ждут не менее сложные игры", — цитирует Воронкова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, «Динамо» — четвёртое.