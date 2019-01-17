Сикачёв: конечно, очень обидно проигрывать такие матчи

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал поражение в матче 12-го тура российской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 2:3 (25:21, 26:24, 22:25, 22:25, 12:15).



«Конечно, очень обидно проигрывать такие матчи. Вели 2:0 и не смогли дожать. Но ведь и «Локомотив» — соперник очень серьёзный. Бился, цеплялся изо всех сил. Да и болельщики свою команду поддерживали очень мощно. Нам же не хватило опыта – в составе много молодых игроков. Сказалась и непростая дорога — из-за непогоды много времени провели в аэропорту. Возможно, и физических сил не хватило! В причинах поражения будем разбираться!» — приводит слова Сикачёва официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, «Динамо» — четвёртое.