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Панков: «Заречье-Одинцово» просто отдало игру

Панков: «Заречье-Одинцово» просто отдало игру
Волейбол / Суперлига женщины

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал поражение в матче 12-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургской «Ленинградкой» со счётом 0:3 (18:25, 23:25, 15:25).

«Конечно, сказался перелёт с Сахалина – акклиматизация, смена часовых поясов. Мы просто стояли, не могли бороться, не могли переломить себя и справиться с трудностями. Просвет был во второй партии, когда у нас была возможность её выиграть. Но и её мы упустили. Мы просто отдали игру. Дело даже не в тяжёлом перелёте Москва – Сахалин – Москва. Спорт подразумевает способность терпеть. «Ленинградка» была не в лучшем положении, чем мы, – они прилетели из Красноярска, где так же, как и мы, играли 5 партий. Мы были в одинаковых условиях, но они играли, а мы нет.

Мы сейчас находимся в восьмёрке команд, но стоим на краю. Мы потеряли сегодня позицию», — цитирует Панкова официальный сайт ВФВ.

«Заречье-Одинцово» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, «Ленинградка» — девятую.

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