Кашин: победа над «Заречьем» — подарок вдвойне, потому что у меня родилась дочка

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал победу в матче 12-го тура российской Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:15).



«У нас был тяжёлый маршрут выездов до игры с «Заречьем» — Екатеринбург, Красноярск. Понятно, что у игроков была усталость, поэтому два дня до игры с подмосковной командой мы провели в щадящем режиме – были две очень лёгкие тренировки. Удалось привести игроков в чувство. Но даже не это стало залогом победы, а то, что сегодня играла команда, все бились друг за друга.

Во-вторых, мы достаточно серьёзно продвинулись в поисках оптимального состава. Сегодня принципиальным стал выход на замену Екатерины Петровой. В первой партии отлично отыграла Софья Кузнецова – ошарашила всех. Но с такой командой, как «Заречье», мало выиграть одну партию, потом уже играть становится сложнее.

Петрова вышла на позицию доигровщика и отлично отпринимала. Мы были очень мотивированы на эту игру. «Заречье» для нас принципиальный соперник, в играх с которым, у нас всегда глобальные проблемы. Нам, наверное, у московского «Динамо» выиграть легче, чем у «Заречья». Для нас это подарок, а для меня вдвойне, потому что у меня родилась дочка!» — цитирует Кашина официальный сайт ВФВ.

«Заречье-Одинцово» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, «Ленинградка» — девятую.