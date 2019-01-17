Ушаков: мне стыдно перед болельщиками

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал поражение в матче 12-го тура российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 0:3 (18:25, 17:25, 11:25).



«Мне стыдно перед своими болельщиками, которые после работы пришли посмотреть хороший волейбол, а мы не смогли его показать», — приводит слова Ушакова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Для «Динамо» это поражение стало пятым в 12 играх, подопечные Николая Карполя одержали девятую победу. В турнирной таблице Суперлиги краснодарский клуб занимает шестое место, «Уралочка-НТМК» — третье.

19 января в рамках 13-го тура «Динамо» сыграет с красноярским «Енисеем». «Уралочка-НТМК» 20 января встретится с калининградским «Локомотивом».