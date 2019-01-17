М. Карполь: настолько чисто сыгран матч, что даже предъявить нечего

Старший тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Михаил Карполь и капитан команды Ксения Парубец прокомментировали победу в матче 12-го тура Суперлиги с краснодарским «Динамо» со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:11).



«Это первая игра, в которой от начала и до конца девочки выполнили абсолютно все установки, и у них реально во всех компонентах всё получалось. Настолько чисто сегодня сыгран матч, что даже предъявить нечего. С нами действительно сложно было играть, потому что всё у нас получалось – и блок, и подача, и все установки в защите были выполнены. За счёт общекомандной игры девчонки абсолютно все сыграли хорошо», — цитирует Карполя официальный сайт ВФВ.

«Мы достаточно хорошо выполняли подачу, и у нас была лучше защита, справились на блоке тоже хорошо. Плюс эмоции. Так как мы проиграли этой команде дома 2:3, мы настраивались на победу, и желательно со счётом 3:0, чтобы не отдавать очки», — сказала Парубец.

В турнирной таблице «Динамо» занимает шестое место, «Уралочка-НТМК» — третье.

Перепёлкина: хотела бы извиниться перед болельщиками и родными