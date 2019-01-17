Кошкин: «Динамо-Метар» доставило проблем «Енисею»

Исполняющий обязанности главного тренера красноярского «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал победу в матче 12-го тура российской Суперлиги с челябинским клубом «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:19).



«Рад, что удалось взять три очка. «Динамо-Метар» доставило нам проблем, команда здорово сыграла на задней линии, тащила много, казалось бы, «мёртвых» мячей. Судя по всему, челябинки хорошо настроились на поединок с нашей командой. В целом мы контролировали ход игры, но не понравилось, что позволяли соперницам в третьем и четвёртом сетах возвращаться в игру. Излишняя самоуверенность в ситуации, когда мы ведём в счёте, едва не сыграла с нами злую шутку», — цитирует Кошкина официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо-Метар» занимает 11-е место, «Енисей» — пятое.