«Кузбасс» вышел в 1/4 финала мужского Кубка ЕКВ

Кемеровский «Кузбасс» в ответном матче 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола с польским клубом «Ольштын» одержал победу со счётом 3:1 (26:28, 25:19, 25:14, 25:19). В первой игре российская команда также одержала победу и, таким образом, вышла в 1/4 финала турнира.



Кубок Европейской конфедерации волейбола. Мужчины. 1/8 финала. Ответный матч

«Ольштын» (Ольштын, Польша) — «Кузбасс» (Кемерово, Россия) — 1:3 (28:26, 19:25, 14:25, 19:25)



В 1/16 финала подопечные Туомаса Саммельвуо дважды обыграли черногорское «Единство».



Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале российская команда дважды обыграла клуб турецкий клуб из Анкары «Зираат Банкасы» — 3:0 и 3:2.