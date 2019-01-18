Главный тренер «Тура»: очень расстроены, что проиграли «Динамо» в трёх сетах

Главный тренер французского «Тура» Патрик Дюфло прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов с московским «Динамо» со счётом 0:3 (25:27, 24:26, 24:26).

«Мы очень разочарованы поражением 0:3. У нас были возможности выиграть каждый сет, но мы их упустили. Мы плохо начали, допуская много ошибок на подаче. Затем мы заиграли гораздо лучше. Мы очень расстроены. Надеялись сыграть лучше. В таких матчах большую роль играют мелкие детали. Мы не будем многое менять в подготовке к следующим матчам. Важно использовать каждый шанс на победу», — цитирует Дюфло официальный сайт ЕКВ.

В турнирной таблице группы E лидирует итальянская «Перуджа». «Динамо» занимает второе место, «Тур» — третье, турецкий «Аркас» — четвёртое.

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