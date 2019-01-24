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«Уралочка-НТМК» легко обыграла «Хямеэнлинну» в 3-м туре женской волейбольной ЛЧ

«Уралочка-НТМК» легко обыграла «Хямеэнлинну» в 3-м туре женской волейбольной ЛЧ
Волейбол / Лига чемпионов

В домашнем матче группового этапа женской Лиги чемпионов волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» на своей площадке уверенно победил финскую «Хямеэнлинну» со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:15).

В следующем туре команда из Екатеринбурга 5 февраля сыграет в гостях с казанским «Динамо».

После трёх сыгранных встреч лидером группы В является турецкий «Экзачибаши», в активе которого 9 очков. «Уралочка-НТМК» занимает второе место (5), третьим идёт «Динамо» (4). «Хямеэнлинна» (0) замыкает турнирную таблицу.

Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

«Уралочка-НТМК» (Россия) — «Хямеэнлинна» (Финляндия) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:15).

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19 стартовал 20 ноября. Победители пяти квартетов, а также три лучшие команды со вторых мест продолжат борьбу в четвертьфинале.

Казанское «Динамо» — единственный российский клуб, которому удавалось выиграть женскую Лигу чемпионов (2014).

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