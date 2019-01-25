Хавелкова: у московского «Динамо» возникли трудности из-за тактики «Хемика»

Чешская доигровщица московского «Динамо» Хелена Хавелкова прокомментировала победу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с польским «Хемиком» со счётом 3:2 (16:25, 25:16, 25:21, 19:25, 15:5).

«Хемик» здорово сыграл технически, особенно в блок-ауте. Нам было сложно с такой тактикой соперниц, так как она не подходит под наш стиль игры. У нас возникли трудности, но в итоге мы смогли победить. Я была очень рада вновь сыграть перед замечательными болельщиками «Хемика», — приводит слова Хавелковой официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, «Хемик» — четвёртое. Лидирует турецкий «Фенербахче». На третьей позиции — румынский «Бухарест».