Пентассулья: с одной из лучших команд России «Хямеэнлинна» сыграла неплохо

Главный тренер финской «Хямеэнлинны» Маттео Пентассулья прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 0:3 (19:25, 21:25, 15:25).

«Я очень рад получившейся игре – мы играли довольно неплохо. Конечно, соперник – одна из лучших команд России. Мы постепенно идём вперёд, улучшая свою игру. Сейчас у нас есть ещё три матча впереди, мы в сильной группе, поэтому будем анализировать и стараться делать максимум», — приводит слова Пентассульи официальный сайт «Уралочки-НТМК».

В турнирной таблице группы B лидирует турецкий «Экзачибаши», на втором месте — «Уралочка-НТМК», на третьем — казанское «Динамо», на четвёртом — «Хямеэнлинна».