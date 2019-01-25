П. Тетюхин: приятно смотреть, когда твой папа играет на Олимпиаде

Доигровщик белгородского «Белогорья» Павел Тетюхин, являющийся сыном легендарного волейболиста Сергея Тетюхина, рассказал, как реагирует на частые вопросы об отце, и признался, что старается брать с него пример.

«Как у обычных детей: вырос в хорошей, любящей семье, где папа, мама, брат. Пошёл в обычную школу, закончил её. Играю в волейбол, как остальные ребята. Нет, конечно, приятно смотреть, когда твой папа играет на Олимпиаде. Зато и переживаний больше.

Вопросы про отца мне не надоедают. Да, понятное дело, их много, но я от них никогда не отнекивался. Наоборот, приятно, гордость испытываю.

Родители меня никогда не принуждали заниматься волейболом. Мы ведь всегда ходили в «Космос» смотреть матчи, оттуда и пошла любовь к этому спорту. Лет с четырёх я ездил со старшими ребятами на сборы, просто ходил к ним на тренировки, смотрел, как они занимаются, играют. А в шесть лет я уехал в Казань и там занимался баскетболом. Так что волейболом полноценно заниматься я начал лет с восьми.

Я думаю, что в моём формировании отец сыграл основную роль как спортсмен именно за площадкой. По поводу игры он мне никогда ничего не пытается говорить. Он понимает, что для этого есть тренеры, есть другие люди, кто поможет, подскажет. Он помогает мне за площадкой.

Отец выиграл столько всего, такой путь спортивный проделал, что у него можно многому поучиться, набраться опыта. Он для меня большой пример», — цитирует Павла Тетюхина официальный сайт «Белогорья».

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин завершил карьеру в апреле 2018 года.