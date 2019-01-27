Согрин: с «Белогорьем» нельзя играть в тактику ожидания

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин прокомментировал поражение в выездном матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги с «Белогорьем» (0:3).

«Сегодня легко давать комментарий, потому что когда нет приёма, нет игры. И прошлая игра с «Зенитом» здесь ни причём, её уже нужно забыть. Мне кажется, она выходит нам боком. Сегодня парни, на мой взгляд, были готовы, готовы хорошо. Но попали сразу на хорошую силовую подачу, напроигрывали очков, начали аккуратничать. А в игре с «Белогорьем» нельзя играть в тактику ожидания, надо быть агрессивным самому. Если этого не получается, то получается результат, как сегодня. Мы пытались внести корректировки, но, к сожалению, не получилось», — приводит слова Согрина пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.