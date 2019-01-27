«Сахалин» и «Динамо-Метар» одержали победы в ЧР по волейболу

Завершились два матча чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В 14-м туре «Сахалин» на своей площадке с трудом на тай-брейке одолел «Ленинградку». Матч завершился со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 18:25, 25:22, 15:11) в пользу хозяев площадки.
В противостоянии аутсайдеров челябинское «Динамо-Метар» взяло верх над саратовским «Протоном» — 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:23).
«Сахалин» занимает восьмое место в турнирной таблице, «Ленинградка» — на девятой позиции.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
14-й тур
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:21, 23:25, 18:25, 25:22, 15:11).
«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:23).